Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

  • 27 фев 2026 | 09:13
  • 225
  • 0

Японският автомобилен гигант Тойота вече провежда интензивни тестове на колата, с която ще се състезава в Световния рали шампионат (WRC) от 2027 година.

Автомобилът беше забелязан да прави изпитания в района Алгарве в Португалия, където беше уловен от местния фен Марсио Перейра. От неговите кадри ясно се вижда, че колата е с двуврато купе, което подсказва, че Тойота няма да продължи да използва модела Yaris, с който се състезава от 2017 година насам.

„В този момент ние вече тестваме нашия прототип – обясни техническият директор на Тойота Том Фаулър пред DirtFish. – Дизайнерският екип се е фокусирал върху обратната връзка, която идва от колата и работи върху отстраняване на проблемите и подобренията.

„Оригиналната ни цел беше да започнем тестовете в началото на 2026 и ние я изпълнихме. Колата вече направи няколко теста и определено е направила повече от 2000 километра. Не мога да ви кажа точното число“, добави още Фаулър.

Както е известно новите правила, които ще влязат в сила в WRC догодина, дават малко по-голяма свобода на производителите при създаването на техните коли. Самите те ще бъдат доста по-евтини с максимална цена от 345 хиляди долара за бройка.

Снимки: Marcio Pereira

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 352
  • 0
Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

  • 27 фев 2026 | 06:56
  • 1938
  • 0
Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

  • 27 фев 2026 | 06:41
  • 1979
  • 0
Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

  • 27 фев 2026 | 05:20
  • 3605
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 27 фев 2026 | 05:00
  • 3773
  • 0
Общо 5 зони за използване на активната аеродинамика в Австралия

Общо 5 зони за използване на активната аеродинамика в Австралия

  • 26 фев 2026 | 16:26
  • 1832
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 81143
  • 584
Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

  • 27 фев 2026 | 10:07
  • 27
  • 0
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 49840
  • 2
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 4389
  • 2
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 1587
  • 9
Арда и Спартак (Варна) откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Спартак (Варна) откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 27 фев 2026 | 07:12
  • 1858
  • 5