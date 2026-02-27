Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

Японският автомобилен гигант Тойота вече провежда интензивни тестове на колата, с която ще се състезава в Световния рали шампионат (WRC) от 2027 година.

Автомобилът беше забелязан да прави изпитания в района Алгарве в Португалия, където беше уловен от местния фен Марсио Перейра. От неговите кадри ясно се вижда, че колата е с двуврато купе, което подсказва, че Тойота няма да продължи да използва модела Yaris, с който се състезава от 2017 година насам.

„В този момент ние вече тестваме нашия прототип – обясни техническият директор на Тойота Том Фаулър пред DirtFish. – Дизайнерският екип се е фокусирал върху обратната връзка, която идва от колата и работи върху отстраняване на проблемите и подобренията.



„Оригиналната ни цел беше да започнем тестовете в началото на 2026 и ние я изпълнихме. Колата вече направи няколко теста и определено е направила повече от 2000 километра. Не мога да ви кажа точното число“, добави още Фаулър.

Premières images de la Toyota WRC27 en essais au Portugal #WRC



Photos : Marcio Pereira pic.twitter.com/JLDMR9ejMn — Rallye Sport (@RallyeSport) February 26, 2026

Както е известно новите правила, които ще влязат в сила в WRC догодина, дават малко по-голяма свобода на производителите при създаването на техните коли. Самите те ще бъдат доста по-евтини с максимална цена от 345 хиляди долара за бройка.

