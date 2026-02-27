Оливър Солберг вози Ландо Норис на сняг и лед

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис гостува на заводския пилот на Тойота в WRC Оливър Солберг в Швеция, като рали пилотът демонстрира на Норис възможностите на Ярис Rally2 на сняг и лед.
Норис влезе в ролята на навигатор на Солберг, който от началото на 2026 се състезава с пълна програма за Тойота, като спечели рали “Монте Карло” и след това завърши четвърти в снежното рали “Швеция”. Двамата се озоваха в една кола благодарение на общия си спонсор - компанията за енергийни напитки “Монстър”, а в купона се включи и бащата на Оливър - световният рали шампион за 2003 година Петер Солберг.