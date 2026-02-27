Оливър Солберг вози Ландо Норис на сняг и лед

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис гостува на заводския пилот на Тойота в WRC Оливър Солберг в Швеция, като рали пилотът демонстрира на Норис възможностите на Ярис Rally2 на сняг и лед.

Норис влезе в ролята на навигатор на Солберг, който от началото на 2026 се състезава с пълна програма за Тойота, като спечели рали “Монте Карло” и след това завърши четвърти в снежното рали “Швеция”. Двамата се озоваха в една кола благодарение на общия си спонсор - компанията за енергийни напитки “Монстър”, а в купона се включи и бащата на Оливър - световният рали шампион за 2003 година Петер Солберг.

F1 champion Lando Norris joined Oliver Solberg for a run in a Toyota GR Yaris Rally2 this week 🤩 pic.twitter.com/3rhgkVYJtj — DirtFish (@DirtFishRally) February 27, 2026

Защо Оливър Солберг се състезава за Швеция, а не за Норвегия?

Le champion du monde Lando Norris co-pilote de Oliver Solberg, pilote de rallye, en drift sous la neige de Suède. ❄️



Le suédois fait partie du programme Quadrant Athlète dirigé par le britannique. #F1 pic.twitter.com/0Wjaywncq0 — Le Sprint (@LeSprintEdition) February 26, 2026