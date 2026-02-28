Отиде си една от италианските рали легенди

Популярни
  • 28 фев 2026 | 13:36
На 85 години почина една от италианските рали легенди – Сандро Мунари. Пилотът от Венеция беше известен като „Дракона от Каварцере“ и остава в историята като един от най-важните състезатели в началото на успехите на Ланча в ралитата.

В последните години Мунари се бори с тежки болести и според италианската преса, той е починал в дома си в Болоня.

Мунари е роден през 1940 година в Каварцере, а по-късно получава известния си прякор заради невероятните си умения зад волана и силната връзка с родния му край.

Кариерата му започва през първата половина на 60-те години като навигатор на друг италиански пилот – Андреа Кавалари, но от 1965 година Сандро сяда зад волана и бързо печели обичта на феновете и уважението на съперниците си.

Мунари е първата голяма звезда на Ланча – с Фулвия HF той печели рали титлата на Италия през 1967 и 1969 година, а през 1973 година става и европейски шампион. А през 1972 година Мунари печели рали „Монте Карло“ със заводски подготвена Ланча Фулвия.

След това той се превръща в един от малкото пилоти, които могат да използват потенциала на рали чудовището Стратос и записва общо 7 победи в Световния рали шампинат, като 3 от тях са поредни в рали „Монте Карло“, вече като кръг от WRC – между 1975 и 1977 със Стратос HF.

ФИА въвежда световната титла за пилоти и навигатори в WRC чак от 1979 година, а преди това Мунари печели Световната купа на ФИА за пилоти през 1977, което се приема за неофициалната световна рали титла. Последният старт на Мунари в WRC е в рали „Сафари“ в Кения с Тойота Селика през 1984, като той записва четвърто поредно отпадане в Африка.

Снимка: Профил на Regis Santoni в x.com

