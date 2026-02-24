Популярни
Нювил записа най-лошия старт на сезона с Rally1 кола

  • 24 фев 2026 | 21:19
Бившият световен рали шампион Тиери Нювил записа през 2026 най-слабия си старт на сезона, откакто съществуват Rally1 колите.

Белгиецът спечели световната титла през 2024 година, но сега Хюндай определено изостава от Тойота.

От 2022 насам Нювил има поне по един подиум в първите две ралита: „Монте Карло“ и „Швеция“. През 2022 той завърши шести в Монако и втори в Швеция. През 2023 стартира сезона с две трети места.

А през 2024 Тиери спечели рали „Монте Карло“ и завърши 4-и в Швеция. През миналата година Нювил завърши едва шести в Монако, но пък беше трети на финала в Умео.

Тази година обаче Тиери беше пети в „Монте Карло“ и 7-и в „Швеция“, а нито един от пилотите на Хюндай не успя да мине по-напред от петото място и в двете ралита, с които започна сезонът в WRC.

Снимки: Gettyimages

