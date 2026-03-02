Популярни
Каква ще е съдбата на следващите стартове във Формула 1?

  • 2 март 2026 | 16:05
  • 702
  • 0

Подготовката на Гран При на Австралия приключва и въпреки трудностите с транспорта, всички ще пристигнат в Мелбърн или поне такива са очакванията на организаторите и отборите за първия кръг от сезона във Формула 1. Как обаче ще се отрази войната на Израел и САЩ с Иран на следващите стартове от календара на Формула 1, особено като се има предвид, че предстоят състезания точно в тази част на света?

Вторият кръг след Австралия е Китай - 13-15 март, което означава, че Формула 1 поеме директно от Мелбърн към Шанхай и ще избегне контакт с проблематичните зони в Близкия изток. А след състезанието по-голямата част от хората, ангажирани във Формула 1, ще поемат от Шанхай директно към Европа.

В Австралия очакват безпроблемен състезателен уикенд
В Австралия очакват безпроблемен състезателен уикенд

Следва Гран При на Япония - 27-29 март, като тук отново се залага на преките полети от Европа до Токио, Осака или Нагоя, като така пак се избягва Близкия изток.

Но след това идват двете състезания в Близкия изток - Бахрейн - 10-12 април и Саудитска Арабия - 17-19 април. Въздушното пространство на Бахрейн е затворено, което е логично с оглед на ударите, които нанася Иран на съседите си, но по-голямата част от въздушното пространство на Саудитска Арабия остава отворено, включително и достъпът до летището в Джеда. До тези състезания остава повече от месец и най-вероятно ситуацията в региона ще се промени сериозно, въпреки че към момента е невъзможно да се прогнозира дали тези две надпревари ще се проведат.

Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн
Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн
Снимки: Gettyimages

