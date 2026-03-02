Популярни
  2. Интер Маями
  3. Меси се подигра на противниковия треньор след двата си гола

Меси се подигра на противниковия треньор след двата си гола

  • 2 март 2026 | 18:37
  • 389
  • 1

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси отбеляза два гола в снощното местно дерби с Орландо Сити във втория кръг на Мейджър Лийг Сокър. Така капитанът на американския шампион не само, че имаше голям принос за победата с 4:2, но и получи възможност да се заяде с противниковия наставник Оскар Пареха.

Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат
Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

След края на първото полувреме, когато домакините от Орландо водеха с 2:0, треньорът им се отправи към Меси и му каза нещо, което не се хареса на футболиста. Така в самия край на редовното време, когато нападателят се разписа от пряк свободен удар за втория си гол в двубоя, той се обърна към съперниковата скамейка и направи жест, с който отправи послание, че е готов да раздаде автографи на Пареха и неговия щаб.

Друг любопитен момент покрай второто попадение на аржентинеца беше точно преди изпълнението му, когато редица фенове на Орландо бяха приготвили телефоните си, за да заснемат прекия свободен удар, предвкусвайки гола на Меси.

Снимки: Gettyimages

