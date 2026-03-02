Меси се подигра на противниковия треньор след двата си гола

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси отбеляза два гола в снощното местно дерби с Орландо Сити във втория кръг на Мейджър Лийг Сокър. Така капитанът на американския шампион не само, че имаше голям принос за победата с 4:2, но и получи възможност да се заяде с противниковия наставник Оскар Пареха.

Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

След края на първото полувреме, когато домакините от Орландо водеха с 2:0, треньорът им се отправи към Меси и му каза нещо, което не се хареса на футболиста. Така в самия край на редовното време, когато нападателят се разписа от пряк свободен удар за втория си гол в двубоя, той се обърна към съперниковата скамейка и направи жест, с който отправи послание, че е готов да раздаде автографи на Пареха и неговия щаб.

Lmao, Messi telling the Orlando City bench he’ll sign autographs for them after the game. 😅😂😂😂



pic.twitter.com/BBsBZHCOMr — We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) March 2, 2026

Друг любопитен момент покрай второто попадение на аржентинеца беше точно преди изпълнението му, когато редица фенове на Орландо бяха приготвили телефоните си, за да заснемат прекия свободен удар, предвкусвайки гола на Меси.

📸 - ALL ORLANDO CITY FANS RECORDED LEO MESSI'S FREE-KICK GOLAZO AGAINST THEIR CLUB! pic.twitter.com/5w6rlI2tXf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 2, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages