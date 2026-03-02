Няма да имаме друг като Лео Меси, опасява се Гюндоган

Бившият германски национал Илкай Гюндоган (35 г.), който сега е в Галатасарай, смята, че футболът така се променя, че няма място за нов футболист с уменията на Лионел Меси. Това той каза във връзка с все по-големите наторвания на играчите, което пък рефлектира и върху психиката им.

“Не мисля, че ще има някой като Меси през следващите десетилетия. Той е типът играч, който оборва всякаква тактическа логика. Можеш да го контролираш 80 минути, а през останалите десет той ти унищожава цялата стратегия. Феномен като него не просто играе с топката, а играе с времето и пространството“, заяви Гюндоган в интервю за “Франкфуртер Алгемайне Цайтунг”.

Гюндоган също така обърна внимание, че топ играчите са погрешно възприемани от повечето фенове: „Мнозина смятат, че успехът и парите действат като щит, че вече нямаш никакви грижи, след като си успял във футбола. Но най-грешното схващане е, че като професионалист преставаш да бъдеш човешко същество“.

