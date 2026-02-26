Популярни
Меси подлуди феновете в Пуерто Рико

  • 26 фев 2026 | 09:52
  • 519
  • 1

Лионел Меси беше посрещнат с бурни аплодисменти в Баямон, Пуерто Рико, където Интер Маями проведе открита тренировка на стадион „Хуан Рамон Лубриел“. Аржентинската звезда тренира заедно със съотборниците си преди приятелски мач от предсезонната подготовка на тима. Той е част от Шампионското турне 2026 година, което има за цел да популяризира американския футбол в месеците преди световното първенство.

Както винаги Меси получи силна подкрепа от присъстващите фенове. Привърженици развяваха транспаранти и държаха плакати с нескрито вълнение да видят Меси на живо. Преди четири дни Интер загуби драматично от Лос Анжелис ФК с 0:3 в първа среща от първенството на МСЛ.

