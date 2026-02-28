Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Интер Маями ще гостува на Доналд Тръмп като шампион в МЛС

Интер Маями ще гостува на Доналд Тръмп като шампион в МЛС

  • 28 фев 2026 | 14:00
  • 60
  • 0
Интер Маями ще гостува на Доналд Тръмп като шампион в МЛС

Отборът на Интер Маями, чийто екип носи суперзвездата Лионел Меси, ще отпразнува първата шампионска титла от Мейджър Лийг Сокър в клубната история с посещение в Белия дом на 5 март, съобщиха изданията The Athletic и Miami Herald.

Вестник Herald цитира източник, който посочва, че „всички“ от клуба ще присъстват, за да се срещнат с президента на САЩ Доналд Тръмп, което означава, че се очаква и Меси да бъде там. Визитата е планирана два дни преди тимът на Интер Маями да се изправи срещу Ди Си Юнайтед във Вашингтон. Много шампиони от МЛС са били почитени на церемонии в Белия дом, включително отборът на Кълъмбъс Крю през септември 2024 година, след като спечели титлата предишния сезон.

Първенецът за 2024-та Лос Анджелис Галакси не отиде в Белия дом миналата година, но беше почетен там след спечелването на титлите през 2011-а, 2012-а и 2014 година. Сред играчите, които се срещнаха с президента Барак Обама, за да отпразнуват шампионския трофей през 2011 година, беше тогавашната звезда на Галакси Дейвид Бекъм, сега съсобственик на Интер Маями. До момента Меси никога не е посещавал Белия дом.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Интер ще ближе рани след провала в Европа

Интер ще ближе рани след провала в Европа

  • 28 фев 2026 | 07:15
  • 853
  • 4
ПСЖ трябва да вдигне оборотите в първенството

ПСЖ трябва да вдигне оборотите в първенството

  • 28 фев 2026 | 07:00
  • 700
  • 0
Ще върне ли Дер Класикер интригата в битката за титлата?

Ще върне ли Дер Класикер интригата в битката за титлата?

  • 28 фев 2026 | 06:45
  • 2164
  • 0
Коварен съперник на пътя на Барселона

Коварен съперник на пътя на Барселона

  • 28 фев 2026 | 06:30
  • 3990
  • 2
Ливърпул рядко бърка срещу Уест Хам

Ливърпул рядко бърка срещу Уест Хам

  • 28 фев 2026 | 06:15
  • 1232
  • 1
Манчестър Сити няма право на грешка срещу Лийдс

Манчестър Сити няма право на грешка срещу Лийдс

  • 28 фев 2026 | 06:00
  • 1241
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

Веласкес посочи силата на Локомотив (София) и заяви: Трябва да внимаваме със Спас Делев

  • 28 фев 2026 | 10:39
  • 6916
  • 22
Ботев (Враца) 0:0 Берое   

Ботев (Враца) 0:0 Берое   

  • 28 фев 2026 | 12:29
  • 4589
  • 9
Втора лига стартира с пет срещи

Втора лига стартира с пет срещи

  • 28 фев 2026 | 13:45
  • 1359
  • 1
11-те на Добруджа и Черно море

11-те на Добруджа и Черно море

  • 28 фев 2026 | 13:50
  • 418
  • 0
Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

Ще продължи ли победният ход на ЦСКА и срещу Септември (Сф)?

  • 28 фев 2026 | 07:45
  • 10800
  • 94
Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

Легендата Краус пред Sportal.bg: Надявам се българин да стане шампион на SENSHI 30 GRAND PRIX

  • 28 фев 2026 | 09:11
  • 2879
  • 0