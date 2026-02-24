Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Американци искат да измъкнат Гризман от Атлетико още преди края на сезона

Американци искат да измъкнат Гризман от Атлетико още преди края на сезона

  • 24 фев 2026 | 10:54
  • 424
  • 0

Американският Орландо Сити е в напреднали преговори за привличането на Антоан Гризман от Атлетико Мадрид, съобщава авторитетното издание “Атлетик”. “Лъвовете”, както е прозвището на отбора, желае да френския ветеран преди 26 март и затварянето на местния трансферен прозорец. Тази информация се потвърждава и от френската медия “Екип”. И двата източника допълват, че спортният директор на Орландо Рикардо Морейра е бил многократно в Испания, за да преговаря с Гризман и в опити да го убеди да приеме предложението. Договорът на нападатела с испанския тим е до лятото на 2027 година.

Медиите допълват, че е малко вероятно самият Гризман да се съгласи да премине в американския отбор преди края на настоящия сезон в Испания. Французинът, който ще навърши 35 години на 21 март, продължава да е един от най-важните играчи в селекцията на мадридчани и Диего Симеоне, а до момента има 12 гола и 2 асистенции във всички турнири за “дюшекчиите”. От Орландо дори са задействали специална опция, наричана “право на откриване”, която дава преимущество на местните тимове пред останалите франчайзи в лигата при желание да привлекат футболист, който не е играл в МЛС. Интерес към Гризман проявяват още от Сан Диего и Лос Анджелис. В Орландо имат опит със сериозни имена, след като там вече играха емблематични имена като Кака (2015 до 2017) и Нани (2019 до 2021).

Снимки: Gettyimages

