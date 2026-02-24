Американци искат да измъкнат Гризман от Атлетико още преди края на сезона

Американският Орландо Сити е в напреднали преговори за привличането на Антоан Гризман от Атлетико Мадрид, съобщава авторитетното издание “Атлетик”. “Лъвовете”, както е прозвището на отбора, желае да френския ветеран преди 26 март и затварянето на местния трансферен прозорец. Тази информация се потвърждава и от френската медия “Екип”. И двата източника допълват, че спортният директор на Орландо Рикардо Морейра е бил многократно в Испания, за да преговаря с Гризман и в опити да го убеди да приеме предложението. Договорът на нападатела с испанския тим е до лятото на 2027 година.

Медиите допълват, че е малко вероятно самият Гризман да се съгласи да премине в американския отбор преди края на настоящия сезон в Испания. Французинът, който ще навърши 35 години на 21 март, продължава да е един от най-важните играчи в селекцията на мадридчани и Диего Симеоне, а до момента има 12 гола и 2 асистенции във всички турнири за “дюшекчиите”. От Орландо дори са задействали специална опция, наричана “право на откриване”, която дава преимущество на местните тимове пред останалите франчайзи в лигата при желание да привлекат футболист, който не е играл в МЛС. Интерес към Гризман проявяват още от Сан Диего и Лос Анджелис. В Орландо имат опит със сериозни имена, след като там вече играха емблематични имена като Кака (2015 до 2017) и Нани (2019 до 2021).

