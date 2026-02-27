Фенове нахлуха на терена и събориха Лео Меси

Популярни
  • 27 фев 2026 | 12:01
  • 2723
  • 0
Присъствието на Лионел Меси в Баямон, Пуерто Рико, вече предизвика фурор сред местните фенове, които не искаха да пропуснат възможността да видят отблизо аржентинската звезда. Еуфорията обаче достигна своя връх в контролата между Интер Маями и Индепендиенте дел Вале, решена... от номер 10, от дузпа за крайното 2:1.

Мачът на стадион „Хуан Рамон Лубриел“, който събра около 20 хиляди фенове по трибуните, беше помрачен от нахлуване на терена малко преди края. Тогава няколко зрители навлязоха на игрището и един от тях сграбчи Меси, което доведе до падането на играча, преди да бъде изведен от терена.

Нападателят не започна като титуляр въпреки очакванията на феновете, тъй като треньорът Хавиер Масчерано избра да го остави на резервната скамейка в началото на мача, който започна с почти час закъснение. После Лео се появи на терена за началото на второто полувреме.

Той се включи в игра, когато резултатът беше равен (Сантяго Моралес изведе Интер Маями напред в 15-ата минута, Патрик Меркадо изравни минута по-късно), точно навреме, за да отбележи решаващия гол от дузпа в 69-ата минута.

Друг от необичайните акценти на мача беше сходството в цветовете на екипите на двата отбора — и двата играха в черно, което не помогна...

