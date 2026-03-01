Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

Звездата на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн призна, че се стреми да подобри историческия рекорд на Роберт Левандовски по брой отбелязани голове в Бундеслигата за един сезон след поредното си силно представяне - този път във вчерашното дерби срещу Борусия (Дортмунд).
Кейн реализира два гола за успеха с 3:2 на баварците натрупа 30 попадения само в 24 мача, което го доближи до оспорване на рекорда от 41 гола в Бундеслигата, поставен от поляка през сезон 2020/2021.
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата
Хари Кейн стана и първият англичанин, достигнал границата от 45 гола в един сезон, откакто Дикси Дийн вкарва 46 през 1931/1932.
Попитан директно дали ще опита да подобри рекорда на Роберт Левандовски, Кейн отговори: „Разбира се. Трябва да продължа да правя това, което правя. Все още предстоят много мачове. Трябва да се стремя да бъда постоянен през този период. Ще видим дали е възможно от края на април или началото на май.“
На същия етап от рекордния си сезон Левандовски беше само с един гол пред сегашното темпо на Кейн с 31 гола.
Снимки: Imago