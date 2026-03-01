Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

Звездата на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн призна, че се стреми да подобри историческия рекорд на Роберт Левандовски по брой отбелязани голове в Бундеслигата за един сезон след поредното си силно представяне - този път във вчерашното дерби срещу Борусия (Дортмунд).

Кейн реализира два гола за успеха с 3:2 на баварците натрупа 30 попадения само в 24 мача, което го доближи до оспорване на рекорда от 41 гола в Бундеслигата, поставен от поляка през сезон 2020/2021.

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Хари Кейн стана и първият англичанин, достигнал границата от 45 гола в един сезон, откакто Дикси Дийн вкарва 46 през 1931/1932.

Попитан директно дали ще опита да подобри рекорда на Роберт Левандовски, Кейн отговори: „Разбира се. Трябва да продължа да правя това, което правя. Все още предстоят много мачове. Трябва да се стремя да бъда постоянен през този период. Ще видим дали е възможно от края на април или началото на май.“

• 30 goals with 10 games to go. Robert Lewandowski's 41-goal record is in sight now?



Harry Kane: "I know this question will come up after every game now, but there are still many matches to play. I need to maintain consistency during this period, and we'll see at the end of… pic.twitter.com/qAyJ7sMu5v — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 28, 2026

На същия етап от рекордния си сезон Левандовски беше само с един гол пред сегашното темпо на Кейн с 31 гола.

Следвай ни:

Снимки: Imago