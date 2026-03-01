Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

Кейн призна, че ще опита да подобри голмайсторския рекорд на Левандовски

  • 1 март 2026 | 14:37
  • 333
  • 0

Звездата на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн призна, че се стреми да подобри историческия рекорд на Роберт Левандовски по брой отбелязани голове в Бундеслигата за един сезон след поредното си силно представяне - този път във вчерашното дерби срещу Борусия (Дортмунд).

Кейн реализира два гола за успеха с 3:2 на баварците натрупа 30 попадения само в 24 мача, което го доближи до оспорване на рекорда от 41 гола в Бундеслигата, поставен от поляка през сезон 2020/2021.

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Хари Кейн стана и първият англичанин, достигнал границата от 45 гола в един сезон, откакто Дикси Дийн вкарва 46 през 1931/1932.

Попитан директно дали ще опита да подобри рекорда на Роберт Левандовски, Кейн отговори: „Разбира се. Трябва да продължа да правя това, което правя. Все още предстоят много мачове. Трябва да се стремя да бъда постоянен през този период. Ще видим дали е възможно от края на април или началото на май.“

На същия етап от рекордния си сезон Левандовски беше само с един гол пред сегашното темпо на Кейн с 31 гола.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гуардиола: Играем мач за мач

Гуардиола: Играем мач за мач

  • 1 март 2026 | 09:03
  • 1357
  • 0
Ювентус трябва да спре пропадането в пряк сблъсък срещу Рома

Ювентус трябва да спре пропадането в пряк сблъсък срещу Рома

  • 1 март 2026 | 08:36
  • 3880
  • 1
Кремонезе приема Милан в битка за оцеляване срещу титлата

Кремонезе приема Милан в битка за оцеляване срещу титлата

  • 1 март 2026 | 08:27
  • 785
  • 1
Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 1 март 2026 | 08:19
  • 4199
  • 4
Ще продължи ли да води Юнайтед в гонитбата за топ 4?

Ще продължи ли да води Юнайтед в гонитбата за топ 4?

  • 1 март 2026 | 08:05
  • 1879
  • 0
Компани: Това беше страхотна реклама за Бундеслигат

Компани: Това беше страхотна реклама за Бундеслигат

  • 1 март 2026 | 07:51
  • 1550
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6255
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24414
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 3977
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 7018
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2268
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 3001
  • 1