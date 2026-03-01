Популярни
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 6923
  • 11

Миналото лято Дейвид Сегер напусна Йостерс, за да премине в ЦСКА. Периодът на халфа в клуба обаче не се получи така, както беше планирал, и през февруари тази година той напусна “червените”. Сега Сегер играе в шведския Хекен, но разказа за периода си в ЦСКА.

“Условията се промениха бързо. Ръководството беше сменено, титулярните играчи изчезнаха и атмосферата на криза постоянно витаеше. В един момент привърженици влязоха в тренировъчната база, за да покажат недоволството си от тогавашния треньор”, каза Сегер пред „Goteborgs-Posten“.

„Бях подготвен, че няма да е същата структура като в Швеция, но беше значително по-хаотично, отколкото можех да си представя. Когато пристигнах в клуба, в началото се почувствах добре. Той започна веднага и всичко вървеше гладко. Но резултатите не отговориха на очакванията на феновете”, продължи футболистът.

„Много бързо се превърна в кризисна ситуация. Привържениците имат високи изисквания и след няколко равенства настъпи пълна криза. Резултатите бяха катастрофални. Имаше освирквания и усещаше, че няма търпение. Ние се надявахме, че клубът ще се изправи, но не се случи. Спортният директор пръв беше махнат. После доста бързо усетих, че се е променила посоката, която ми беше представена.

Малко след това и треньорът Душан Керкез трябваше да си тръгне. Наследникът, Христо Янев, имаше различно мнение за мен”, разказа Сегер.

„Изиграх няколко мача под негово ръководство, но той не ме разбираше добре като играч. Използваше ме като крило, което е необичайна позиция за мен. След няколко мача се озовах на пейката. Спомням си, че около месец, след като пристигна, той каза: „Чух, че си добър като полузащитник.“ Това е истинската ми позиция. Когато дойде, усетих как мотивацията ми спада.

Всички предразсъдъци, които човек имаше, се изпълниха. През ноември българските медии започнаха да пишат за бъдещето ми в клуба. Те заявиха, че треньорът е загубил доверие, че договорът може да бъде прекратен – и че Юргорден е проявил интерес. Просто беше разводнено. Попитах агента си дали има нещо вярно в написаното, но всъщност беше взето от нищото.

Помислих си: „Откъде са взели всичко това?“ Имаше и информация, която исках да споделя, но изобщо не бях дал интервюта. После шведските медии също я подхванаха. Свикнал си да четеш неща за себе си, но за един период беше доста. Сега, като се замисля, макар и прясно, си взимам няколко урока. Но беше наистина специално. Много неща, за които може би имаш предразсъдъци, когато отидеш в България и подобни страни – всички тези предразсъдъци се оправдаха.

Просто се опитвах да се храня и да тренирам възможно най-добре. Когато започнах да се озовавам на пейката през ноември, не оставаше много време до зимата и тогава се надявах на решение. Въпреки че беше трудно психически и особено защото бях далеч от Швеция, това се случва във футбола. Трябва да си подготвен за по-трудни времена и да се опиташ да се възползваш максимално от тях”, каза още Давид Сегер.

