Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов заяви, че целта пред България е да спечели групата в Лига на нациите през есента, след което да се атакува класиране на Евро 2028 във Великобритания. Бившият голмайстор не смята, че броят на отборите в efbet Лига ще падне под 14. Иванов добави, че Футболният съюз няма вина за състоянието на терените на клубовете.

"В Лига на нациите сме равностойни отбори, от нас зависи дали ще бъде на първо място. Вече няма слаби отбори, целта е да станем първи в групата. Това да е стъпката, с която да изградим отбор, който да атакува квалификациите за европейското първенство. Сега ще участваме пак в сериите на ФИФА, целта ни е в близко време да вземем тези серии в България.

В първенството има сериозна интрига - и в челните места, и долу при изпадащите. Сега има смяна - от толкова години вече има друг водач и първенството става доста интересно. На мен първенството ми харесва, има доста сериозни мачове и това нещо ще помогне за развитието на националните играчи, които са в тези отбори. БФС показва, че иска съдийството да е безпристрастно.

Личен конфликт нямам с никой. За нас е важна самата институция да работи на базата на нормативните документи и правилниците, които има. И смятам, че по този начин работим. Не мога да коментирам кой има претенции и кой какво казва. Всеки човек в България има право да изказва собственото си мнение, но какви ще бъдат решенията на БФС няма нищо с личните отношения. Ултиматум за оставки или конгрес? Не разговарял с никой и нямам никакви притеснения за това.

В предстоящия отчетен конгрес ще вкараме четиригодишна стратегия, изпълнявахме двете години на старото ръководство, които бяха останали. За година и половина сме изградили седем терена. Ще покажем как сме изразходвали средствата, какъв ще бъде другият бюджет, всичко ще бъде нормално. На обиколките чуваме клубовете от първа ръка. Знаем тяхните проблеми, постоянно ги обсъждаме. Знаят, че в ситуацията без редовно правителство много трудно може да се променят нещата. Повечето аматьорски клубове са общински, бюджетите им ще се гласуват чак юни.

Лицензионната комисия лицензира клуба. Клубът определя на кой стадион ще играе, през 2018 г. държавата е категоризирала стадионите. Спортно-техническата комисия определя теренът дали става, но това е еднократен акт - юли. Клубът са отговорни са поддръжката на терените. В България не са много терените, които са добри. Само има критика, че терените са лоши, а решение някой дава ли? Първо, няма дати. Второ, няма стадиони. Дори да искаме да преместим мача на друг стадион, на кой? Ако на Черно море - Спартак (Варна) теренът е лош, на кой стадион да играят? БФС няма вина, че терените на клубовете са такива.

Защо няма да се намалява още шампионатът? Защото форматът е оптимален, плейофната фаза е за 14 отбора, когато се създаваше. Не смятам, че отборите ще станат по-малко от 14. Не виждам някой да се бунтува, минахме около 400 клуба в обиколката, в постоянен контакт сме с клубовете. В момента има мир и спокойствие във футбола. И преди съм казвал, че ако иска някой да гради, трябва да гради в мирно време. Другото води до разпад", заяви Георги Иванов пред БНТ.