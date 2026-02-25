Реал Мадрид намери място за Моуриньо на "Сантиаго Бернaбеу"

Наставникът на Бенфика Жозе Моруиньо ще изгледа реванша от плейофния кръг в Шампионската лига срещу Реал Мадрид от журналистическата зона на "Сантиаго Бернабеу". Португалецът се завръща на стадиона 13 години по-късно, но няма да може да води отбора си от резервната скамейка, след като бе изгонен заради протести по време на напрегнатия първи двубой на "Луж". Специалния дойде с отбора в Мадрид, макар че отказа да присъства на пресконференцията преди мача и да прави каквито и да било изказвания през журналистите.

"Марка" обяви, че и Моуриньо, и Джанлука Престиани ще пътуват с клубния автобус за "Сантиаго Бернабеу", но изданието нямаше отговор откъде двамата ще гледат мача, защото не могат да седнат сред публиката. Като варианти се споменаваха VIP боксовете и съблекалнята. Гилермо Рай от "Ди Атлетик" твърди, че клубното ръководството на Реал е освободило място за Моуриньо в журналистическите ложи и той ще наблюдава двубоя оттам. По същия начин "белите" подходиха и с Ханзи Флик, когато той беше наказан за "Ел Класико".

Real Madrid's staff have made a booth available to Mourinho in the press area, and he is expected to watch the match from there. Barcelona coach Hansi Flick was in the same position in the last Clasico. Follow our updates here @TheAthleticFC #UCLhttps://t.co/S4ZGFto66d — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) February 25, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago