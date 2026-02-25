Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Реал Мадрид намери място за Моуриньо на "Сантиаго Бернaбеу"

Реал Мадрид намери място за Моуриньо на "Сантиаго Бернaбеу"

  • 25 фев 2026 | 20:19
  • 1216
  • 1

Наставникът на Бенфика Жозе Моруиньо ще изгледа реванша от плейофния кръг в Шампионската лига срещу Реал Мадрид от журналистическата зона на "Сантиаго Бернабеу". Португалецът се завръща на стадиона 13 години по-късно, но няма да може да води отбора си от резервната скамейка, след като бе изгонен заради протести по време на напрегнатия първи двубой на "Луж". Специалния дойде с отбора в Мадрид, макар че отказа да присъства на пресконференцията преди мача и да прави каквито и да било изказвания през журналистите.

"Марка" обяви, че и Моуриньо, и Джанлука Престиани ще пътуват с клубния автобус за "Сантиаго Бернабеу", но изданието нямаше отговор откъде двамата ще гледат мача, защото не могат да седнат сред публиката. Като варианти се споменаваха VIP боксовете и съблекалнята. Гилермо Рай от "Ди Атлетик" твърди, че клубното ръководството на Реал е освободило място за Моуриньо в журналистическите ложи и той ще наблюдава двубоя оттам. По същия начин "белите" подходиха и с Ханзи Флик, когато той беше наказан за "Ел Класико".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

  • 25 фев 2026 | 15:15
  • 758
  • 0
Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

  • 25 фев 2026 | 14:43
  • 945
  • 1
Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

  • 25 фев 2026 | 14:36
  • 939
  • 1
Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

  • 25 фев 2026 | 14:24
  • 6240
  • 17
Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

  • 25 фев 2026 | 13:47
  • 5010
  • 7
Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

  • 25 фев 2026 | 13:35
  • 1667
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 16842
  • 23
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 3671
  • 2
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 7091
  • 22
Съставът на Реал за реванша с Бенфика

Съставът на Реал за реванша с Бенфика

  • 25 фев 2026 | 20:41
  • 335
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 4885
  • 13
Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

  • 25 фев 2026 | 19:36
  • 2309
  • 0