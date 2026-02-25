Реал Мадрид намери място за Моуриньо на "Сантиаго Бернaбеу"

Наставникът на Бенфика Жозе Моруиньо ще изгледа реванша от плейофния кръг в Шампионската лига срещу Реал Мадрид от журналистическата зона на "Сантиаго Бернабеу". Португалецът се завръща на стадиона 13 години по-късно, но няма да може да води отбора си от резервната скамейка, след като бе изгонен заради протести по време на напрегнатия първи двубой на "Луж". Специалния дойде с отбора в Мадрид, макар че отказа да присъства на пресконференцията преди мача и да прави каквито и да било изказвания през журналистите.
"Марка" обяви, че и Моуриньо, и Джанлука Престиани ще пътуват с клубния автобус за "Сантиаго Бернабеу", но изданието нямаше отговор откъде двамата ще гледат мача, защото не могат да седнат сред публиката. Като варианти се споменаваха VIP боксовете и съблекалнята. Гилермо Рай от "Ди Атлетик" твърди, че клубното ръководството на Реал е освободило място за Моуриньо в журналистическите ложи и той ще наблюдава двубоя оттам. По същия начин "белите" подходиха и с Ханзи Флик, когато той беше наказан за "Ел Класико".
Снимки: Imago