В Борусия (Дортмунд) се опасяват от тежка контузия на Емре Джан

Капитанът на Борусия (Дортмунд) Емре Джан може да отсъства дълго време от игра, след като получи контузия, с вероятност за наранени кръстни връзки на коляното, в дербито срещу Байерн (Мюнхен) вчера в Бундеслигата.

Официално съобщение от клуба все още няма, но старши треньорът Нико Ковач заяви след двубоя, че изглежда Джан има засегнати връзки на коляното. „Изглежда е така. Той също чу нещо“, коментира Ковач, добавяйки, че това би било „наистина тежък удар“ за отбора.

Германският национал Джан се контузи към края на първото полувреме на срещата, която Байерн спечели с 3:2. Футболистът не искаше да бъде заменен, върна се за кратко на терена с ограничена подвижност, преди окончателно да се наложи неговата смяна.

„След това той продължи да играе и мисля, че вторият инцидент, за съжаление, го довърши“, добави Нико Ковач.

Старши треньорът не пожела да обвини лекарите на отбора, казвайки: „Попитах го и лекарите също не знаеха какво не е наред. Искаха да го прегледат, но той каза: "Ще продължа да играя. Като лекар няма какво да кажеш.“

Ако контузията на капитана на Дортмунд се потвърди, това ще означава край на сезона за Емре Джан и пропускане на Световното първенство през лятото.

Следвай ни:

Снимки: Imago