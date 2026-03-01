Гуардиола: Играем мач за мач

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола коментира победата над Лийдс с минималното 1:0 в срещата от 28-ия кръг на английската Премиър лийг.

„Направихме хиляда милиона подавания, контролирахме преходите и създадохме още няколко положения в последните 20 минути. Това е решаваща победа – тя ни държи в надпреварата. Бернардо и Родри изиграха страхотен мач. Момчетата отново свършиха невероятна работа – не можехме без това“, започна Гуардиола

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Специалистът коментира лаконично ситуацията с Холанд.

„Надявам се скоро да се върне, но не знам кога ще се случи това“, каза Гуардиола.

Груев: Ние трябваше да вкараме поне един гол

Дали отборът може да продължи в същия дух.

“Играем мач за мач. Трябва да се възстановим – има много мачове, хората са уморени. Всеки мач е много, много труден. Улвърхамптън спечели Астън Вила вчера. Премиър лийг е по-силна от всякога. Достигането до Шампионската лига е основната цел на клуба, защото играем там постоянно през последните 10 години“, каза още Гуардиола.