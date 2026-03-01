Популярни
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 15181
  • 38
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бившият национал Благой Георгиев се намира в Дубай, откъдето засега не може да се придвижи към България, след като Иран започна да изпраща ракети към американски бази в различни държави от Близкия изток, отговаряйки на атаката на Израел.

"Онзи ден кацнахме в Дубай от Малдивите. Вчера сутринта трябваше да летим за България. Седяхме в самолета четири-пет часа и ни свалиха, отмениха всички полети. Никой не знаеше какво да прави. Докато вървяхме до хотела, точно до нас избухна бомба, на около 50 метра. Не са окей нещата", заяви софиянецът пред bTV.

Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)
Тити от Израел: Добре съм, важното е Левски утре да бие Локо (Сф)

"Когато започнат атаките, има сигнал и всички се крият вътре. За момента чакаме. Летищата са затворени, въздушното пространство е затворено. Притеснен съм, но чак паника няма. Чакаме по-добро развитие. Неизвестното - това мъчи", добави бившият халф на Славия, Алавес, Цървена звезда, Дуисбург, Амкар (Перм), Рубин и Оренбург.

