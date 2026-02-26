Популярни
  2. Бенфика
  Асистентът на Моуриньо: Заслужавахме повече, головете на Реал бяха случайни

  • 26 фев 2026 | 01:54
  • 199
  • 0
Помощникът на Жозе Моуриньо в Бенфика Жоао Траляо направи равносметка на плейофните сблъсъци с Реал Мадрид (0:1, 1:2) в Шампионската лига.

Моуриньо беше изгонен в първия мач и следеше развоя на срещата-реванш на „Сантиаго Бернабеу“ от автобуса на Бенфика, паркиран на стадиона, използвайки iPad.

„Играхме добре повече от 25 минути. Направихме отлично първо полувреме. През втората част също имахме добри периоди. Това беше великолепен мач от наша страна“, заяви Траляо.

„Току-що говорих с треньора (Жозе Моуриньо - б.р.) и той е много горд от представянето ни срещу един гигант на световния футбол", продължи Траляо.

„Можехме да вкараме повече, създадохме положения. Освен това, на практика не дадохме шансове на Реал, те успяха да отбележат само благодарение на две конкретни ситуации. Разочаровани сме от резултата, но сме много горди с отбора", изтъкна асистентът на Моуриньо.

„Имаме собствена идентичност и не се отклоняваме от нея. Въпреки че срещу нас беше Реал, имахме план да доминираме в определени моменти. Играчите бяха великолепни. Те заслужаваха повече. Головете на съперника бяха случайни, като първият дойде веднага след нашия", заяви Траляо.

„Винаги държахме главите си високо вдигнати и за съжаление не постигнахме всичко, което планирахме. Но сме много горди с отбора. Планът беше добър и проявихме характер както през първото, така и през второто полувреме. Всъщност не очаквахме по-малко, тъй като в нашия отбор има много играчи от висока класа", коментира специалистът.

„Много се гордея с трите мача, които изиграхме срещу Реал: спечелихме един (4:2 в основната фаза с гол на вратаря Анатолий Трубин – б.р.), загубихме два, а общият резултат е 5:5. Но очевидно искахме повече. Искахме да продължим напред“, каза още Траляо.

