Ивайло Станчев: Още през първото полувреме решихме мача

Вчера, Черноморец (Балчик) надигра гостуващия му Устрем (Дончево) с 4:1. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Ивайло Станчев, треньор на Черноморец коментира успеха пред клубния сайт.

Черноморец (Балчик) с по четири гола и греди

„Доволни сме от победата и от това, че момчетата подходиха сериозно. Още през първото полувреме решихме мача с три безответни гола, на практика. През второто намалихме малко темпото и изпуснахме доста ситуации. Ударихме и четири греди, имахме и доста други положения, от които можехме да направим резултата по-убедителен. Но и Дончево са добър отбор. Мачът премина в духа на феърплея и желая на съперника ни успех в бъдеще. Успяхме да се справим без Кристо Яначков и Стефан Митев, които отпаднаха в последния момент заради грип и висока температура и не можаха да се включат в двубоят. Радващо е, че две момчета, родени през 2011 година, направиха дебюта си в Трета лига. Божидар Василев и Марин Тодоров, които получиха шансове в контролите през зимата, се появиха в заключителните минути“.

Снимка: chernomoretsbalchik.com