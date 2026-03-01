Популярни
  3. Лудогорец спечели дербито срещу Септември в Елитната група до 16 години

  • 1 март 2026 | 15:10
  • 725
  • 0
Лудогорец спечели гостуването си срещу Септември с 2:1 в един от най-интересните мачове от кръга в Елитната група до 16 години. Точни за разградчани бяха Ахмет Манаф и Димитър Милчев, докато за столичани се разписа Александър Сираков.

Двубоят започна равностойно, като първата по-добра ситуация се откри пред Александър Сираков, който обаче нацели горната греда 10 минути преди края на първото полувреме. В заключителните минути на първата част „орлите“ стигнаха до аванс. Ахмет Манаф надбяга защитата на домакините и с удар по диагонала откри резултата.

Второто полувреме започна по-добре за Септември и те върнаха равенството в срещата след далечен удар на Александър Сираков. Разградчани обаче отговориха мигновено и в последвалата атака Димитър Милчев върна аванса на своя тим отново след далечно изпълнение. Около четвърт част преди края страничната греда лиши Лудогорец от трети гол след изстрел на Калоян Стамов. Септември се опита да достигне поне до равенството в заключителните минути, но до сериозни положения не се стигна и така Лудогорец се поздрави с победата.

