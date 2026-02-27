Ивайло Станчев: Да започнем с победа

Черноморец (Балчик) приема утре Устрем (Дончево). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Очаква ни важен мач и сме наясно, че трябва да започнем с победа. Въпреки че програмата ни беше нарушена и не играхме през изминалия уикенд, вярвам, че отборът е подготвен и това няма да се отрази на представянето ни. По това време на годината условията не винаги са лесни и трябва да покажем характер, независимо от обстоятелствата. Съперникът идва в Балчик след силен старт и със самочувствие, но нашият фокус е изцяло върху това, което трябва да покажем ние на терена. Искам да видя отбор, който се бори до последно и да зарадваме хората, които ще ни подкрепят от трибуните“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

Снимка: fcvolovshumen.com