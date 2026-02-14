Популярни
  Черноморец (Балчик) елиминира Бенковски за купата на АФЛ

  • 14 фев 2026 | 17:50
  • 353
  • 0
Черноморец (Балчик) победи в Исперих, местния Бенковски с 3:2 в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Кристо Яначков даде преднина на гостите, след асистенция на Никола Владев, половин час от началния съдийски сигнал. Светослав Николов изравни от фаул в 23-ата минута. В 53-ата, Яначков подаде и Стефан Митев пак изведе Черноморец напред – 1:2. Мирослав Начев докосна топката с ръка, съдията отсъди дузпа и Марин Петков изравни резултата в 66-ата минута. В 82-ата Митев се разписа за втори път и осигури победата за отбора от Балчик. Така Черноморец се класира за финала на Североизточна България, където ще се изправи срещу Септември (Тервел).

