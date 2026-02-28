Черноморец (Балчик) с по четири гола и греди

Черноморец (Балчик) надигра гостуващия му Устрем (Дончево) с 4:1. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Колкото вкараха, още толкова пъти и уцелиха гредите футболистите на Ивайло Станчев. С хеттрик за изразителния успех допринесе Мартин Янакиев. Той отказа съперника с головете си през първото полувреме. В началото на второто, Иван Цачев реализира от дузпа почетно за Устрем. Ивайло Радев фиксира окончателното 4:1 в 85-ата минута. Още положения създадоха и пропиляха футболистите от Балчик.