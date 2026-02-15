Популярни
Ивайло Станчев за успеха на Черноморец (Балчик) в Исперих

  • 15 фев 2026 | 11:46
  • 293
  • 0
Ивайло Станчев за успеха на Черноморец (Балчик) в Исперих

Черноморец (Балчик) елиминира в Исперих, местния Бенковски с 3:2 в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Ивайло Станчев, старши треньор на победителите коментира успеха пред клубния сайт.

Черноморец (Балчик) елиминира Бенковски за купата на АФЛ
Черноморец (Балчик) елиминира Бенковски за купата на АФЛ

“Изпълнихме целта си да се класираме на финал. Получи се голов мач, домакините дадоха всичко от себе си и успяха да ни затруднят максимално. Времето и условията, както и атмосферата бяха на ниво и отговаряха на мач с подобен залог. Щастливи сме от победата, но сега гледаме напред към подготовката за още едно нелеко гостуване за нас в Шумен”.

