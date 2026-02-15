Ивайло Станчев за успеха на Черноморец (Балчик) в Исперих

Черноморец (Балчик) елиминира в Исперих, местния Бенковски с 3:2 в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Ивайло Станчев, старши треньор на победителите коментира успеха пред клубния сайт.

“Изпълнихме целта си да се класираме на финал. Получи се голов мач, домакините дадоха всичко от себе си и успяха да ни затруднят максимално. Времето и условията, както и атмосферата бяха на ниво и отговаряха на мач с подобен залог. Щастливи сме от победата, но сега гледаме напред към подготовката за още едно нелеко гостуване за нас в Шумен”.