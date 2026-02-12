Ивайло Станчев за подготовката и целите на Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик) е сред фаворитите за първото място в Североизточната Трета лига. Продължава и участието му в турнира за купата на Аматьорската лига. Половината от сезона вече е история.

Треньорът Ивайло Станчев коментира пред Sportal.bg готовността и амбициите на отбора му за заключителната част на настоящата кампания.

„Подготовката премина по план. Изиграхме добри контролни срещи, в които не допуснахме нито едно попадение – нещо, което е позитивен знак. Смятам, че отборът е готов за старта на официалните мачове. Подсилихме се с двама млади, но качествени футболисти, което подобри вътрешната конкуренция. Остава ни да покажем постоянство през втората част на сезона и да изпълним целите си. Място във финалната фаза за купата на АФЛ е една от тях. За това се надявам на 14 февруари да постигнем успех на негостоприемния стадион в Исперих. Бенковски също привлече играчи, които ще вдигнат нивото му. Теренът е един от най-добрите в групата, така че очаквам хубав двубой между два отбора, които ще се опитват да се надиграват с футболни аргументи“.