Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Ивайло Станчев за подготовката и целите на Черноморец (Балчик)

Ивайло Станчев за подготовката и целите на Черноморец (Балчик)

  • 12 фев 2026 | 12:57
  • 289
  • 0
Ивайло Станчев за подготовката и целите на Черноморец (Балчик)

Черноморец (Балчик) е сред фаворитите за първото място в Североизточната Трета лига. Продължава и участието му в турнира за купата на Аматьорската лига. Половината от сезона вече е история.

Треньорът Ивайло Станчев коментира пред Sportal.bg готовността и амбициите на отбора му за заключителната част на настоящата кампания.

„Подготовката премина по план. Изиграхме добри контролни срещи, в които не допуснахме нито едно попадение – нещо, което е позитивен знак. Смятам, че отборът е готов за старта на официалните мачове. Подсилихме се с двама млади, но качествени футболисти, което подобри вътрешната конкуренция. Остава ни да покажем постоянство през втората част на сезона и да изпълним целите си. Място във финалната фаза за купата на АФЛ е една от тях. За това се надявам на 14 февруари да постигнем успех на негостоприемния стадион в Исперих. Бенковски също привлече играчи, които ще вдигнат нивото му. Теренът е един от най-добрите в групата, така че очаквам хубав двубой между два отбора, които ще се опитват да се надиграват с футболни аргументи“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12580
  • 32
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11778
  • 4
Септември (София) обяви новия си старши треньор

Септември (София) обяви новия си старши треньор

  • 12 фев 2026 | 09:24
  • 3426
  • 1
България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11784
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10297
  • 53
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 40845
  • 152
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 11784
  • 63
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 10297
  • 53
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Първото злато за деня е за Италия

  • 12 фев 2026 | 13:38
  • 8191
  • 1
Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

Калина Недялкова е единствената българска представителка в Милано-Кортина днес

  • 12 фев 2026 | 07:57
  • 6552
  • 1
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 11778
  • 4
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 12580
  • 32