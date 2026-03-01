Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек и Янтра (Габрово) играят при 1:0 в двубой от 22-рия кръг на Втора лига. Валери Йорданов откри резултата в 18-ата минута.

Домакините, които се намират в серия от пет поредни срещи без победа, са в опасната зона на класирането и спешно се нуждаят от точки, за да се измъкнат оттам. "Ковачите" заемат четвъртата позиция в подреждането, а със сигурност футболистите са в добро настроение, след като разгромиха Етър с 4:0 преди няколко дни.

В 13-ата минута играчите на Танчо Калпаков разиграха много добре топката в наказателното поле и тя стигна до Симеон Вешев, който от чиста позиция не успя да преодолее противниковия страж. Малко по-късно шут на Каймакански профуча покрай десния страничен стълб.

Симеон Мечев също опита да изненада Християн Василев с

Стартови състави:

Марек: 12. Пламен Младенов, 5. Матиас Айба, 23. Александър Дюлгеров, 44. Христо Каймакански, 99. Борислав Вакадинов, 8. Валери Йорданов, 14. Християн Джаджаров, 16. Симеон Мечев, 77. Симеон Вешев, 6. Светослав Диков, 9. Илия Димитров;

Янтра (Габрово): 1. Християн Василев, 5. Асен Георгиев, 21. Божидар Пенчев, 7. Георги Бабалиев, 9. Денислав Ангелов, 16. Ивайло Енчев, 4. Константин Иванов, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 10. Милчо Ангелов, 71. Тони Иванов.