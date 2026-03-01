Георги Чорбаджийски попадна в групата на Локо (Пд) за двубоя с Лудогорец

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич определи групата на “смърфовете” за утрешния двубой с Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг от 18:00 часа на стадиона в Разград.

Сред 20-те попадна Георги Чорбаджийски, а Севи Идриз се завръща в групата след изтърпяно наказание. Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров и Енцо Еспиноса няма да бъдат на разположение на Душан Косич. Наказан за срещата е Парвиз Умарбаев.

Групата за мача : Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Денис Кирашки, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Севи Идриз, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц