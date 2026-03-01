Дунав се оплете срещу Вихрен и загуби първи точки от октомври

Лидерът в класирането на Втора лига Дунав (Русе) завърши наравно 2:2 с претендента за елита Вихрен (Сандански) в мач от XXII кръг. Русенци имат 51 точки и пет повече от Фратрия на върха в класирането. Първото полувреме завърши при нулево равенство, а четирите гола паднаха през второто. Дунав поведе с попадение на Елисее Су в 57-ата минута и шест по-късно Преслав Бачев увеличи на 2:0, но русенци не успяха да спечелят 17-ата си победа за сезона. Мартин Бачев и Александър Бастунов вкараха за Вихрен в 74-ата и 81-ата минута, за да оформят крайното 2:2.

Дунав допусна едва петия и шестия си гол от началото на сезона и продължава да има комфортна преднина пред варненския Фратрия, който в събота надви Спортист Своге с 3:0 като гост. Вихрен е трети в подреждането с осем точки пасив от Фратрия.