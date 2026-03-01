Дреновец с обрат във втората си контрола

ФК Дреновец постигна пълен обрат от 0:1 до 2:1 срещу Пъстренец (Долно Белотинци) във втората си контрола по време на зимната подготовка. Двубоят се изигра на „Арена Дреновец“ от 13:30 часа днес.

През първата част Теодор Бисеров изведе шестия в класирането на Областна група Монтана напред в резултата, но през вторите 45 минути дреновчани стигнаха до успеха. Първо Патрик Росенов изравни от дузпа, а след това Габриел Ангелов отбеляза победния гол за нашия тим. Това е втора победа за Дреновец от двата приятелски мача тази зима.