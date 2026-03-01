Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дреновец
  3. Дреновец с обрат във втората си контрола

Дреновец с обрат във втората си контрола

  • 1 март 2026 | 14:59
  • 636
  • 0
Дреновец с обрат във втората си контрола

ФК Дреновец постигна пълен обрат от 0:1 до 2:1 срещу Пъстренец (Долно Белотинци) във втората си контрола по време на зимната подготовка. Двубоят се изигра на „Арена Дреновец“ от 13:30 часа днес.

През първата част Теодор Бисеров изведе шестия в класирането на Областна група Монтана напред в резултата, но през вторите 45 минути дреновчани стигнаха до успеха. Първо Патрик Росенов изравни от дузпа, а след това Габриел Ангелов отбеляза победния гол за нашия тим. Това е втора победа за Дреновец от двата приятелски мача тази зима.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Янтра превзе "Бончук" след обрат

Янтра превзе "Бончук" след обрат

  • 1 март 2026 | 16:25
  • 5556
  • 1
Георги Чорбаджийски попадна в групата на Локо (Пд) за двубоя с Лудогорец

Георги Чорбаджийски попадна в групата на Локо (Пд) за двубоя с Лудогорец

  • 1 март 2026 | 15:41
  • 410
  • 0
Втора лига на живо: обрат в Дупница

Втора лига на живо: обрат в Дупница

  • 1 март 2026 | 15:40
  • 22929
  • 22
Лудогорец спечели дербито срещу Септември в Елитната група до 16 години

Лудогорец спечели дербито срещу Септември в Елитната група до 16 години

  • 1 март 2026 | 15:10
  • 722
  • 0
Дунав се оплете срещу Вихрен и загуби първи точки от октомври

Дунав се оплете срещу Вихрен и загуби първи точки от октомври

  • 1 март 2026 | 15:08
  • 1302
  • 5
Десислав Дяков: Пропуснахме да решим двубоя още през първото полувреме

Десислав Дяков: Пропуснахме да решим двубоя още през първото полувреме

  • 1 март 2026 | 14:58
  • 396
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Локомотив (София), без изненади в състава на "сините"

11-те на Левски и Локомотив (София), без изненади в състава на "сините"

  • 1 март 2026 | 16:03
  • 4263
  • 13
Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 11071
  • 58
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 32128
  • 73
Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

Милан си отмъсти на Кремонезе с късни голове

  • 1 март 2026 | 15:25
  • 8754
  • 6
Манчестър Юнайтед 0:1 Кристъл Палас, Лакора откри след корнер

Манчестър Юнайтед 0:1 Кристъл Палас, Лакора откри след корнер

  • 1 март 2026 | 15:59
  • 3679
  • 2
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 14486
  • 21