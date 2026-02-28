Галчев: Левски е най-добрият тим в България!

Бившият футболист на Левски и Локомотив (София) Патрик-Габриел Галчев говори преди двубоя между двата тима от 23-ия кръг на efbet Лига.

"Очаквам много здрав сблъсък между двата ми бивши отбора. За мен Левски е най-добрият тим в България към този момент и силно се надявам "сините" да успеят да победят. Желая всичко най-добро на Левски и им стискам силно палци да станат шампиони. Това е клубът на сърцето ми и няма как да е по-друг начин. Този отбор, тази публика заслужават след толкова дълго чакане да видят титлата. Следя ги и гледам абсолютно всеки един мач. Трябва да са концентрирани и мотивирани от първата до последната секунда в този мач, защото за никого не е тайна, че Локомотив е много коварен отбор", заяви Галчев пред "Мач Телеграф".