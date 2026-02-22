11-те на ЦСКА 1948 и Левски, Сангаре се завръща сред титулярите

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 22-ия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "червените" Сашо Александров прави три промени от поражението с 0:2 от ЦСКА. Адама Траоре влиза на мястото на Андре Хофман, Браян Собреро застава зад Мамаду Диало, заменяйки Борислав Цонев и Хосе Мартинес стартира на мястото на контузения Георги Русев.

Старши треньорът на гостите Хулио Веласкес прави само една промяна в своя състав от победата с 3:0 над Ботев (Пловдив). Атаката се води от Мустафа Сангаре, който заменя Хуан Переа.

ЦСКА 1948 - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:



ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов, 2. Диего Медина, 21. Лаша Двали. 22. Огнен Гашевич, 8. Йоан Маниен, 23. Флориан Кребс, 20. Браян Собреро, 17. Хосе Мартинес, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало, 88. Адама Траоре



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 31. Никола Серафимов, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 12. Мустафа Сангаре



Съдия: Радослав Гидженов

Начало: 16:45 часа

Стадион: "Витоша"

Снимки: Борислав Цветанов