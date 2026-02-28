Кристиан Макун към феновете: Искам да ви поканя на стадиона! Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история

Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Централният защитник на Левски Кристиан Макун призова феновете да бъдат на стадиона в утрешната битка с Локомотив (София) от 23-ия кръг на efbet Лига.

"Аз съм Кристиан Макун и бих искал да ви поканя тази неделя на стадиона. Разчитаме на вашата подкрепа в тази красива история, която създаваме заедно. Ние даваме най-доброто от себе си на терена, а вие ни подкрепяте отвън. Нека всички заедно да постигнем целта си! Само Левски", заяви бранителят на Левски.

Към този момент има продадени близо 8000 билета, като сектор "А" вече е почти пълен.