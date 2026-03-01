Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Алекс Начева пред Sportal.bg: Щастлива съм, че след такава контузия имам възможност да скачам

Алекс Начева пред Sportal.bg: Щастлива съм, че след такава контузия имам възможност да скачам

  • 1 март 2026 | 07:23
  • 1336
  • 2

Александра Начева се завърна пред българска публика в сектора за троен скок близо 2 години след злополучната контузия в Габрово, при която счупи крака си, когато се намираше в най-добрата форма в кариерата си. Това се случи и броени дни преди Олимпийските игри в Париж, така че нейната надежда за силно олимпийско участие остава за Лос Анджелис 2028. Вчера пловдивчанката триумфира в тройния скок на Националния шампионат в зала с личен рекорд под покрив от 13.81 м. Начева даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след титлата си.

Александра Начева с поредна титла в тройния скок
Александра Начева с поредна титла в тройния скок

“Днес (б.а. вчера) имаше купища от вълнение и емоции, защото ми беше първото състезание пред родна публика след контузията. Повечето от вас знаят, че направих два старта далеч от тук, където не може да се сравни чувството. Там никой не те знае кой си, скачаш съвсем освободен. Тук дойдоха много мои близки хора да ме гледат и исках да ги зарадвам с по-хубав резултат, но дори и този резултат все пак ми е лично в зала - 40 сантиметра отгоре, така че направих каквото можах.

54 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден I

За мен ще е голям успех, ако отида на световно след тази контузия. А лятото вече гоним медал. Щастлива съм, че след такава контузия имам възможност да скачам. Няма как да крия, че е имало моменти, в които съм се съмнявала дали след това тежко счупване ще мога отново да скачам. Имало е моменти на съмнение, имало е моменти на надежда. Но ето ни пак тук, пак скачам, доближавам се до 14 метра и вярвам, че най-доброто предстои”, каза Начева пред Sportal.bg.

54 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден I

Тя все още запазва шансове за участие на Световното първенство в зала в Торун в края на март, но ситуацията ще е малко по-ясна след края на националните шампионати този уикенд.

Цялото интервю с Александра Начева може да намерите във видеото.

Снимки: Владимир Иванов

