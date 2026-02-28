Александра Начева с поредна титла в тройния скок

Александра Начева спечели поредната си национална титла в тройния скок при жените. След близо 2-годишно отсъствие от сектора пред българска публика Начева се завърна с постижение от 13.81 метра. Тя се наложи на шампионата в столичната зала “Фестивална”, след като направи само два успешни опита в състезанието - 13.67 м и 13.81 м.

Възпитаничката на Стойко Цонов имаше 13.97 м тази година от състезание в Южна Африка. Сребърното отличие в тройния скок при жените в София спечели Диана Ангелова с 12.90 м, а бронза заслужи Галина Николова с 12.85 м.