Лиляна Георгиева и Иван Андреев триумфираха на 1500 м на Националния шампионат

  • 28 фев 2026 | 22:42
Лиляна Георгиева и Иван Андреев спечелиха националните титли на 1500 метра при жените и мъжете в първия ден на шампионата по лека атлетика в столичната зала “Фестивална”. Георгиева се наложи при дамите с постижение от 4:32.87 минути и прибави поредно злато в колекцията си с отличия. Нейната съотборничка Силвия Георгиева се окичи със среброто с 4:33.78 мин, а Билсерин Сюлейман извоюва бронза с 4:40.80 мин.

54 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден I

При мъжете №1 стана Андреев, който бяга във втората по сила серия, но я спечели с 3:57.22 мин, като този резултат му гарантира и златния медал. Със сребро остана Иван Иванов с 3:58.16 мин, а с бронза се окичи младият Ангел Дарандашев с 4:01.94 мин.

Снимки: Владимир Иванов

