Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси ще се изправят един срещу друг "Емиратс" в един от най-възловите мачове този уикенд в Премиър лийг. Двубоят е в днешния 1-ви март (неделя) от 18:30 часа българско време и има значение за разпределението на челните позиции.

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Артилеристите са длъжни да спечелят, тъй като макар и да имат две точки преднина на върха спрямо преследвача Манчестър Сити, при загуба днес, те официално ще загубят "полпозишън" позицията си в битката за титлата на Острова. "Гражданите" вчера удариха Лийдс, но имат един мач в запас и така "артилеристите" изглеждат притиснати до стената. Челси от своя страна са задължени да вземат нещо от двубоя, тъй като вчера Ливърпул взе своето срещу Уест Хам и шампионите изместиха "сините" от петото място.

Убедителна победа на Ливърпул в голово шоу срещу Уест Хам

Междувременно на "Олд Трафорд" Манчестър Сити посреща Кристъл Палас, което означава, че "лондончани" има потенциална възможност да изостанат на цели шест точки от топ 4 на класирането при поражение днес.

Ще продължи ли да води Юнайтед в гонитбата за топ 4?

Арсенал демонстрират липса на постоянство в последните си пет срещи, когато спечелиха три пъти и направиха две равенства. "Топчиите" разгромиха градския си съперник Тотнъм с 4:1 (22.02.2026), завършиха наравно с Уулвърхамптън 2:2 (18.02.2026) и победиха убедително Уигън с 4:0 в мач от ФА Къп (15.02.2026). Преди това отборът на Артета записа равенство с Брентфорд 1:1 (12.02.2026) и победа над Съндърланд с 3:0 (07.02.2026). Челси също показва стабилна форма с две победи и две равенства в последните пет мача, като единствената загуба дойде именно срещу Арсенал в Карабао Къп с 0:1 (03.02.2026). "Сините" завършиха наравно с Бърнли 1:1 (21.02.2026), разгромиха Хъл Сити с 4:0 в ФА Къп (13.02.2026), записаха равенство с Лийдс 2:2 (10.02.2026) и победиха Уулвърхамптън като гост с 3:1 (07.02.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Арсенал има лек превес с две победи и три равенства. Най-скорошната среща между тях беше на 3 февруари 2026 г. в турнира за Карабао Къп, когато "топчиите" победиха с 1:0. Преди това, на 14 януари 2026 г., отново в Карабао Къп, Арсенал спечели с 3:2 като гост. В Премиър лийг последните три срещи завършиха с две равенства 1:1 (30.11.2025 и 10.11.2024) и една победа за Арсенал с 1:0 (16.03.2025). Интересно е, че в последните пет мача между двата отбора, Челси не е успял да запише победа, което дава психологическо предимство на "топчиите" преди предстоящия двубой.

Мартин Субименди се очертава като ключова фигура за Арсенал в този мач. Испанският полузащитник, който се присъедини към "топчиите" през лятото, се адаптира перфектно към стила на игра на Артета и се превърна в основен елемент в средата на терена. Неговата способност да контролира темпото на играта и да разпределя точно топката ще бъде от решаващо значение срещу динамичната полузащита на Челси. От другата страна, Жоао Педро е звездата на "сините" в последните мачове. Бразилският нападател демонстрира отлична форма с голове и асистенции, като неговата техника и завършващ удар представляват сериозна заплаха за защитата на Арсенал. Двубоят между тези два таланта в средата на терена може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.