Тодор Петров и Ивелина Милкова №1 на гюле, Ива Александрова в петобоя

Тодор Петров и Ивелина Милкова спечелиха националните титли на България при мъжете и жените. На шампионата в столичната зала “Фестивална” Петров се наложи при мъжете със 17.13 метра, като постигна най-силния си резултат в последния си шести опит. Неговият треньор Галин Костадинов взе сребърния медал с 15.50 м, а бронза заслужи Кирил Кънчев с 15.45 м.

При жените Милкова заслужи златото с един успешен опит от 12.33 м. Втора се нареди Радослава Йорданова с 11.65 м, а третото място зае Теодора Петрова с 11.61 м.

Ива Александрова спечели националната титла в петобоя с 3085 точки (9.24 сек на 60 м/пр, 1.51 м в скока на височина, 10.33 м на гюле, 5.00 м на скок дължина и 2:48.17 мин на 800 м). Тя изпревари само с една точна сребърната медалистка Биляна Стефанова, която завърши с 3084 точки. Бронза взе Ема Костадинова с 2979 точки.

Вивиан Кръстева се движеше отлично до третата дисциплина, но в скока на дължина направи три фала и така не успя да се пребори за отличие.

