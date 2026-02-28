Популярни
Две титли и рекорд за Андреа Савова

  • 28 фев 2026 | 22:11
  • 634
  

Андреа Савова си тръгна с два златни медала от първия ден на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, който се проведе в столичната зала “Фестивална”. Днес Савова първо се наложи в бягането на 400 метра с резултат 55.36 секунди. Нейни подгласнички станаха Виктория Чанкова с 57.14 сек и Евгения Стоименова с 57.68 сек.

54 Национален шампионат по лека атлетика в зала - ден I

Малко по-късно Савова беше част и от златния смесен квартет на 4 по 400 метра на Локомотив-Русе, който извоюва титлата с нов национален рекорд от 3:39.21 минути. Шампионският състав на Локомотив-Русе беше Симеон Герински, Цветелина Матеева, Силян Пешев и Андреа Савова.

Сребърните медали извоюваха състезателите на Атлетик-София (Мартин Стоянов, Дара Иванова, Георги Андонов, Василева Накова) с 3:40.14, а бронза взе щафетата на Супер спорт- Варна (Радослав Гюров, Божидара Гатева, Петър Касиков, Вероник Жекова) с 3:41.03.

Снимки: Владимир Иванов

