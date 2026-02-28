Панделиев шампион на 400 м, Тодор Тодоров се контузи

Димитър Панделиев спечели националната титла на България в бягането на 400 метра при мъжете с постижение от 48.61 секунди. Варненецът, който прави много силен сезон, утре ще атакува и златото на 800 м. Сребърното отличие заслужи Димитър Христов с 48.99 сек, а на третото място на почетната стълбичка се качи Момчил Поптолев с 49.66 сек.

Многократният шампион на България и фаворит за златния медал Тодор Тодоров се контузи в последната серия и не успя да завърши бягането си.

В овчарския скок при мъжете шампион стана Камен Ценков с 4.65 м, а второто място поделиха Виктор Ценков и Йордан Киров с по 4.45 м.

Шампионка на България в овчарския скок при жените е Ния Гергова с личен рекорд от 3.35 м.

Снимки: Владимир Иванов