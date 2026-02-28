Каралис прелетя над 6.17 метра на гръцкия шампионат в зала, атакува и рекорда на Дуплантис

Европейският шампион в зала Емануил Каралис преодоля невероятните 6.17 метра на гръцкия национален шампионат по лека атлетика в зала, който се проведе в събота (28-и) в Пеания, предградие на Атина. С това постижение той се превърна във втория най-добър състезател в историята на овчарския скок.

След като вече си беше осигурил най-доброто постижение в света за сезона с успешен първи опит на 6.07 метра, Каралис реши да вдигне летвата на зашеметяващите 6.17 метра – височина, покорявана досега единствено от Арманд Дуплантис.

Каралис преодоля тази стратосферна височина от втория си опит, изкачвайки се до второто място във вечната световна ранглиста. По този начин той изпревари бивши световни рекордьори и олимпийски шампиони като Серхий Бубка и Рено Лавийени. Пред него остава единствено Дуплантис, който държи световния рекорд с 6.30 метра, поставен на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., където Каралис спечели сребърен медал.

Но Каралис не спря дотук. Той се концентрира и направи два опита на 6.31 метра, с които можеше да отнеме световния рекорд от своя дългогодишен приятел и съперник.

Предстои първата среща между Каралис и Дуплантис за 2026 г. да се състои на турнира Mondo Classic в Упсала (Швеция) на 12 март. Това ще се случи малко преди Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун от 20 до 22 март, където Дуплантис ще се стреми към четвърта поредна титла.

Снимки: Imago