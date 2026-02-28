Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Каралис прелетя над 6.17 метра на гръцкия шампионат в зала, атакува и рекорда на Дуплантис

Каралис прелетя над 6.17 метра на гръцкия шампионат в зала, атакува и рекорда на Дуплантис

  • 28 фев 2026 | 22:50
  • 786
  • 0

Европейският шампион в зала Емануил Каралис преодоля невероятните 6.17 метра на гръцкия национален шампионат по лека атлетика в зала, който се проведе в събота (28-и) в Пеания, предградие на Атина. С това постижение той се превърна във втория най-добър състезател в историята на овчарския скок.

След като вече си беше осигурил най-доброто постижение в света за сезона с успешен първи опит на 6.07 метра, Каралис реши да вдигне летвата на зашеметяващите 6.17 метра – височина, покорявана досега единствено от Арманд Дуплантис.

Каралис преодоля тази стратосферна височина от втория си опит, изкачвайки се до второто място във вечната световна ранглиста. По този начин той изпревари бивши световни рекордьори и олимпийски шампиони като Серхий Бубка и Рено Лавийени. Пред него остава единствено Дуплантис, който държи световния рекорд с 6.30 метра, поставен на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г., където Каралис спечели сребърен медал.

Но Каралис не спря дотук. Той се концентрира и направи два опита на 6.31 метра, с които можеше да отнеме световния рекорд от своя дългогодишен приятел и съперник.

Предстои първата среща между Каралис и Дуплантис за 2026 г. да се състои на турнира Mondo Classic в Упсала (Швеция) на 12 март. Това ще се случи малко преди Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун от 20 до 22 март, където Дуплантис ще се стреми към четвърта поредна титла.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Петър Петров награди новия рекордьор в спринта Христо Илиев

Петър Петров награди новия рекордьор в спринта Христо Илиев

  • 28 фев 2026 | 21:54
  • 875
  • 0
Саръбоюков спечели златото в тройния скок с личен рекорд от 16.61 м

Саръбоюков спечели златото в тройния скок с личен рекорд от 16.61 м

  • 28 фев 2026 | 19:36
  • 4612
  • 0
Рая Димитрова грабна титлата на 60 метра и при жените

Рая Димитрова грабна титлата на 60 метра и при жените

  • 28 фев 2026 | 19:00
  • 1321
  • 0
Христо Илиев с нов европейски рекорд за младежи под 23 г. на 60 м - 6.51 сек

Христо Илиев с нов европейски рекорд за младежи под 23 г. на 60 м - 6.51 сек

  • 28 фев 2026 | 18:12
  • 11656
  • 4
Александра Начева с поредна титла в тройния скок

Александра Начева с поредна титла в тройния скок

  • 28 фев 2026 | 16:54
  • 4485
  • 1
Ректорът на НСА поздрави Божидар Саръбоюков за впечатляващите резултати

Ректорът на НСА поздрави Божидар Саръбоюков за впечатляващите резултати

  • 27 фев 2026 | 12:33
  • 1239
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 102249
  • 632
Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

Янев: Поведението ни беше скандално! Срам ме е от този мач

  • 28 фев 2026 | 19:45
  • 22288
  • 76
Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

Джеймс Ето'о избесня след смяната си - ето как реагира ядосаният Янев (видео)

  • 28 фев 2026 | 19:17
  • 31606
  • 33
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 17345
  • 31
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 14906
  • 31
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

  • 28 фев 2026 | 19:13
  • 27934
  • 117