Скамака за обрата на Аталанта: Направихме нещо изключително

Нападателят на Аталанта Джанлука Скамака заяви след победата с 4:1 над Борусия (Дортмунд), която изпрати италианския тим на осминафиналите в Шампионската лига с общ резултат 4:3, че усещането в отбора е било, че можело да се стигне до обрат.

„Направихме силен старт и чувствахме, че можем да обърнем нещата. Вярвахме докрай. Това е исторически подвиг - един от най-големите за Аталанта. Направихме нещо изключително. Трябваше да компенсираме слабото представяне в първия мач. Сега идва хубавата част. Първо имаме почивен ден, а след това ще мислим, както винаги, мач по мач. Може би случилото се беше неочаквано за тези отвън, но ние знаем стойността си“, коментира пред “Скай Спорт Италия” Скамака, който отбеляза първия гол в снощния двубой.

Жребият за осминафиналите в Шампионската лига ще се проведе в петък, 27 февруари, а тимът на Аталанта ще се изправи срещу Арсенал или Байерн (Мюнхен).

