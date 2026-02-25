Проблеми с феновете на Борусия Дортмунд преди реванша с Аталанта

Борусия Дортмунд обяви, че някои от феновете на тима няма да могат да присъстват на мача от Шампионската лига срещу Аталанта в сряда, след като им е отказан достъп до Италия, докато други са били посетени от полицията в местата им за настаняване. „Борусия Дортмунд в момента не е запозната с подробна информация относно мерките, предприети от властите“, се казва в изявление на клуба.

„Докато Борусия разбира необходимостта от оценки на риска, основани на сигурността за футболни мачове, клубът е повече от изненадан от обхвата и мащаба на предприетите полицейски мерки“, добавят от отбора. Германският тим отива в Италия с аванс от 2:0 от първия мач, а победителят от двойката ще се изправи срещу Арсенал или Байерн Мюнхен на осминафиналите в турнира.

Снимки: Gettyimages