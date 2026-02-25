Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Проблеми с феновете на Борусия Дортмунд преди реванша с Аталанта

Проблеми с феновете на Борусия Дортмунд преди реванша с Аталанта

  • 25 фев 2026 | 13:26
  • 385
  • 0

Борусия Дортмунд обяви, че някои от феновете на тима няма да могат да присъстват на мача от Шампионската лига срещу Аталанта в сряда, след като им е отказан достъп до Италия, докато други са били посетени от полицията в местата им за настаняване. „Борусия Дортмунд в момента не е запозната с подробна информация относно мерките, предприети от властите“, се казва в изявление на клуба.

„Докато Борусия разбира необходимостта от оценки на риска, основани на сигурността за футболни мачове, клубът е повече от изненадан от обхвата и мащаба на предприетите полицейски мерки“, добавят от отбора. Германският тим отива в Италия с аванс от 2:0 от първия мач, а победителят от двойката ще се изправи срещу Арсенал или Байерн Мюнхен на осминафиналите в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шеф от Премиър лийг е обвинен в изнасилване на непълнолетна, но няма да бъде съден

Шеф от Премиър лийг е обвинен в изнасилване на непълнолетна, но няма да бъде съден

  • 25 фев 2026 | 09:25
  • 4872
  • 0
Способен ли е Монако да сътвори сензация в Париж?

Способен ли е Монако да сътвори сензация в Париж?

  • 25 фев 2026 | 07:54
  • 1563
  • 0
Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

  • 25 фев 2026 | 07:24
  • 8134
  • 11
Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

  • 25 фев 2026 | 07:01
  • 6952
  • 7
Борусия (Дортмунд) ще довършва започнатото срещу Аталанта

Борусия (Дортмунд) ще довършва започнатото срещу Аталанта

  • 25 фев 2026 | 06:26
  • 3408
  • 0
Марота за слуховете за Симеоне: Фалшива новина

Марота за слуховете за Симеоне: Фалшива новина

  • 25 фев 2026 | 05:34
  • 4284
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 619
  • 0
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 1244
  • 2
Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 569
  • 0
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 14307
  • 13
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 21836
  • 35
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 17150
  • 58