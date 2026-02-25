Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

Днес ще се изиграят втората порция реванши от плейофната фаза на Шампионската лига, като ранната среща вече започна. След тях вече ще знаем и последните четири отбора, които ще се класират за1/8-финалите на турнира. Разбира се, най-голямо внимание сякаш приковава новият мач между Реал Мадрид и Бенфика, като в останалите двубои интрига също не липсва.

В ранната среща от 19:45 часа българско време Аталанта приема Борусия (Дортмунд) в Бергамо. Бергамаските имат да заличават два гола пасив след първия мач в Германия и ще трябва да търсят задължителна изразителна победа.

От 22:00 часа започват и останалите три двубоя. Много се изписа и изговори преди реванша между Реал Мадрид и Бенфика, като първият мач в Лисабон бе белязан от расисткия скандал между Джанлука Престиани и Винисиус Жуниор. Самият аржентинец няма да играе на „Бернабеу“ днес заради превантивна санкция на УЕФА. Реал има преднина след 1:0 в първата среща, но ще трябва да се справя без голямата си звезда Килиан Мбапе. Бенфика пък ще бъде без треньора си Жозе Моуриньо, който бе изгонен във взривоопасната среща преди седмица.

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен ще трябва да довършва започнатото в реванша от изцяло френския сблъсък срещу Монако. Тимът на Луис Енрике започна отчайващо и губеше с 0:2 в първия мач, но все пак успя да направи пълен обрат до 3:2. Монегаските обаче едва ли ще се предадат без бой.

Ювентус ще трябва да прави истинско чудо след тежката загуба с 2:5 от Галатасарай в Истанбул преди седмица. Шансовете на „бианконерите“ изглеждат минимални, още повече че настроението в отбора е минорно след загубата през уикенда от Комо в Серия А. Юве обаче е правил и по-невероятни обрати. Турците пък ще разчитат на комфортната си преднина от първата среща.