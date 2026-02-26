Паладино: Този обрат влиза в историята

Треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино беше много щастлив след историческата победа с 4:1 над Борусия (Дортмунд) в Шампионската лига, която дойде след загуба с 0:2 в първия мач.

„Този мач ще влезе не само в историята на Бергамо и в паметта на феновете на Аталанта, но и в историята на италианския футбол. Постигнахме обрат, който ще остане в историята на футбола. Щастливи сме“, заяви наставникът.

„Това беше може би най-добрият ни мач, откакто съм начело на отбора, и ще остане в паметта ми завинаги. Клубът заслужи тези прекрасни емоции“, добави той.

„Чух много коментари за италианския футбол, често не особено приятни. Смятам, че той се нуждае от защита, особено в самата страна. Твърде критични сме, когато нещата не вървят добре. Трябва да бъдем малко по-конструктивни, по-позитивни, и днес го доказахме", продължи Паладино.

„Вероятно днес никой не вярваше в нас и точно това казах на отбора: това беше невероятен обрат, който ще промени мнението на всички, които не ни вярваха“, завърши треньорът на Аталанта.

В следващия кръг Аталанта ще се изправи срещу Арсенал или Байерн (Мюнхен).

