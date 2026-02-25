Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. С паметен обрат и драма в края Аталанта изхвърли Борусия (Дортмунд)

С паметен обрат и драма в края Аталанта изхвърли Борусия (Дортмунд)

  • 25 фев 2026 | 21:57
  • 2273
  • 3
С паметен обрат и драма в края Аталанта изхвърли Борусия (Дортмунд)

Аталанта сътвори изключителен обрат и след победа с 4:1 елиминира Борусия (Дортмунд) в реванша от плейофите на Шампионската лига. Германците имаха сериозно предимство от два чисти гола след първия мач, но играха много слабо и допуснаха тежката загуба, с която след общ резултат 4:3 те са вън от турнира на богатите. Успехът за бергамаските дойде много драматичен начин – след ВАР и късна дузпа, реализирана от Лазар Самарджич. Преди това те бяха повели с 3:0, преди Карим Адейеми да върне един гол за „жълто-черните“. Kошмарен мач за гостите имаше бранителя Рами Бенсебаини, който сбърка при първия гол на Аталанта, топката рикошира в него за второто попадение на домакините, а освен това направи и решителната дузпа, като на всичко отгоре бе и изгонен.

По този начин Аталанта се класира на 1/8-финалите, където ще срещне много тежък съперник – Арсенал или Байерн (Мюнхен). Тимът на Рафаеле Паладино се превърна и в едва третия италиански отбор, успявал да елиминира съперник след два гола пасив в първия мач - след Ювентус и Рома.

Аталанта изигра много силно първо полувреме, в което успя изцяло да заличи пасива си от първия мач. Срещата започна по най-добрия начин за домакините, които поведоха с бърз гол. В 5-ата минута Лоренцо Бернаскони центрира отляво, а Рами Бенсебаини не успя да избие добре. Така топката стигна до Джанлука Скамака, който отблизо простреля Грегор Кобел и откри за бергамаските – 1:0. Аталанта продължи да играе по-добре и стражът на Дортмунд трябваше да отразява в корнер опасен удар на Никола Залевски в 23-ата минута. След това пак полякът притесняваше гостите с удар от дистанция, но този път бе неточен.

В самия край на полувремето Аталанта успя да нанесе втори удар по съперника си. След центриране отляво Кобел боксира, а топката стигна до Давиде Дзапакоста, който веднага шутира от дистанция. Топката рикошира в Рами Бенсебаини и влетя за втори път в мрежата на Дортмунд – 2:0 за бергамаските.

В началото на второто полувреме Борусия показа признаци на събуждане и се откри добра възможност през Серу Гираси, които стреля опасно, но Марко Карнезеки внимаваше. В 54-ата минута пък Максимилиан Байер напредна добре и шутира, но за негов малшанс нацели страничния стълб на домакините. Вместо това обаче Дортмунд инкасира трето попадение три минути по-късно. Тогава Марио Пашалич засече с глава центриране на Маартен Де Роон и направи резултата класически – 3:0 за Аталанта.

Влезлият от пейката Карим Адейеми обаче успя да върне едно попадение за Борусия в 75-ата минута след хубав индивидуален пробив и отличен изстрел с левия крак. Така резултатът стана 3:1.

В последните секунди на срещата драмата бе пълна. Кобел изчисти лошо топката, след което последва центриране, а при него злочестият Бенсебаини фаулира в наказателното си поле Никола Кръстович. След преглед с ВАР главният съдия Хосе Санчес отсъди 11-метров наказателен удар и даде втори жълт картон на бранителя на Дортмунд. Дузпата пък бе безапелационно реализирана от Лазар Самарджич, който вкара за 4:1 и хвърли в екстаз публиката на стадиона в Бергамо.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Руският вратар на Бодьо/Глимт ще е титуляр за Норвегия на Световното първенство

Руският вратар на Бодьо/Глимт ще е титуляр за Норвегия на Световното първенство

  • 25 фев 2026 | 21:41
  • 1078
  • 0
Коутиньо избира САЩ пред Русия

Коутиньо избира САЩ пред Русия

  • 25 фев 2026 | 21:33
  • 874
  • 1
Треньорът на Монако: Все още имаме шанс

Треньорът на Монако: Все още имаме шанс

  • 25 фев 2026 | 21:11
  • 416
  • 0
Ювентус 0:0 Галатасарай, пропуски на Локатели и Консейсао

Ювентус 0:0 Галатасарай, пропуски на Локатели и Консейсао

  • 25 фев 2026 | 22:01
  • 2043
  • 1
ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

  • 25 фев 2026 | 22:00
  • 1230
  • 3
Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

  • 25 фев 2026 | 22:00
  • 4643
  • 47
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 23583
  • 48
Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

Реал 1:1 Бенфика, Чуамени изравни бързо

  • 25 фев 2026 | 22:00
  • 4643
  • 47
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 6692
  • 2
Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

Карлос Насар: Мечтата ми е да съм 4-кратен олимпийски шампион, а ми пречат

  • 25 фев 2026 | 20:35
  • 3362
  • 3
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 11813
  • 46
ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

ПСЖ 0:0 Монако, фрапантен пропуск на гостите

  • 25 фев 2026 | 22:00
  • 1230
  • 3