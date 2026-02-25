С паметен обрат и драма в края Аталанта изхвърли Борусия (Дортмунд)

Аталанта сътвори изключителен обрат и след победа с 4:1 елиминира Борусия (Дортмунд) в реванша от плейофите на Шампионската лига. Германците имаха сериозно предимство от два чисти гола след първия мач, но играха много слабо и допуснаха тежката загуба, с която след общ резултат 4:3 те са вън от турнира на богатите. Успехът за бергамаските дойде много драматичен начин – след ВАР и късна дузпа, реализирана от Лазар Самарджич. Преди това те бяха повели с 3:0, преди Карим Адейеми да върне един гол за „жълто-черните“. Kошмарен мач за гостите имаше бранителя Рами Бенсебаини, който сбърка при първия гол на Аталанта, топката рикошира в него за второто попадение на домакините, а освен това направи и решителната дузпа, като на всичко отгоре бе и изгонен.

По този начин Аталанта се класира на 1/8-финалите, където ще срещне много тежък съперник – Арсенал или Байерн (Мюнхен). Тимът на Рафаеле Паладино се превърна и в едва третия италиански отбор, успявал да елиминира съперник след два гола пасив в първия мач - след Ювентус и Рома.

3 - #Atalanta are only the third Italian team to progress after losing the first leg with 2+ goals margin in the Champions League knockout stage, after Juventus v Atlético Madrid in 2018/19 and Roma v Barcelona in 2017/18. Magnificent.#UCL #AtalantaBVB pic.twitter.com/OtjNcltYqY — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2026

Аталанта изигра много силно първо полувреме, в което успя изцяло да заличи пасива си от първия мач. Срещата започна по най-добрия начин за домакините, които поведоха с бърз гол. В 5-ата минута Лоренцо Бернаскони центрира отляво, а Рами Бенсебаини не успя да избие добре. Така топката стигна до Джанлука Скамака, който отблизо простреля Грегор Кобел и откри за бергамаските – 1:0. Аталанта продължи да играе по-добре и стражът на Дортмунд трябваше да отразява в корнер опасен удар на Никола Залевски в 23-ата минута. След това пак полякът притесняваше гостите с удар от дистанция, но този път бе неточен.

В самия край на полувремето Аталанта успя да нанесе втори удар по съперника си. След центриране отляво Кобел боксира, а топката стигна до Давиде Дзапакоста, който веднага шутира от дистанция. Топката рикошира в Рами Бенсебаини и влетя за втори път в мрежата на Дортмунд – 2:0 за бергамаските.

В началото на второто полувреме Борусия показа признаци на събуждане и се откри добра възможност през Серу Гираси, които стреля опасно, но Марко Карнезеки внимаваше. В 54-ата минута пък Максимилиан Байер напредна добре и шутира, но за негов малшанс нацели страничния стълб на домакините. Вместо това обаче Дортмунд инкасира трето попадение три минути по-късно. Тогава Марио Пашалич засече с глава центриране на Маартен Де Роон и направи резултата класически – 3:0 за Аталанта.

Влезлият от пейката Карим Адейеми обаче успя да върне едно попадение за Борусия в 75-ата минута след хубав индивидуален пробив и отличен изстрел с левия крак. Така резултатът стана 3:1.

В последните секунди на срещата драмата бе пълна. Кобел изчисти лошо топката, след което последва центриране, а при него злочестият Бенсебаини фаулира в наказателното си поле Никола Кръстович. След преглед с ВАР главният съдия Хосе Санчес отсъди 11-метров наказателен удар и даде втори жълт картон на бранителя на Дортмунд. Дузпата пък бе безапелационно реализирана от Лазар Самарджич, който вкара за 4:1 и хвърли в екстаз публиката на стадиона в Бергамо.

