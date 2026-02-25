Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
Бруталните мерки на сър Джим Рактлиф дадоха резултат

  • 25 фев 2026 | 17:19
  • 1491
  • 1
Непопулярните мерки на сър Джим Рактлиф за съкращаване на разходите, включващи съкращаването на 450 работни места и премахването на бонусите на персонала, дадоха резултат. Манчестър Юнайтед обяви днес оперативна печалба от 32,6 милиона паунда за първите шест месеца на финансовата година. Въпросният период приключва на 31 декември 2025 година, като резултатите са впечатляващи на фона на данните за същото полугодие 12 месеца по-рано. Тогава 20-кратните шампиони на Англия бяха на загуба от 3,9 милиона паунда. И това е постигнато на фона на негативните обстоятелства, че отборът не играе в Европа едва за втори път от 35 години насам и отпадна от двете вътрешни купи още в първия кръг.

Оперативната печалба за последното тримесечие е била 19,6 милиона паунда, a за същия период на миналата година e възлизала на 3,1 милиона паунда.

"Сега виждаме положителното финансово въздействие на нашата трансформация извън терена, което се материализира както в разходите, така и в рентабилността ни. Продължаваме да прилагаме подход, който поставя футбола на първо място, и да инвестираме както в мъжкия, така и в женския ни първи отбор", заяви главният изпълнителен директор на Манчестър Юнайтед Омар Берада.

Манчестър Юнайтед обаче също така е изтеглил допълнителни 25 милиона паунда от подвижния си кредит, който сега възлиза на 295,7 милиона паунда. Имайки предвид това, наследения дълг от придобиването от семейство Глейзър и допълнителните задължения от над 500 милиона паунда, по-голямата част от които са неизплатени плащания по трансфери, клубът обяви в края на миналата година, че има задължения от 1,29 милиарда паунда.

