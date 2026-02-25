От Ман Юнайтед са се разбрали за продажба на играч с шест мача през този сезон

Манчестър Юнайтед има принципна договорка с турския Бешикташ за продажбата на вратаря Алтай Байъндър, съобщава изданието "Фанатик". "Червените дяволи" са се споразумели с "орлите от Босфора" за трансферна сума от 5 милиона евро. Играчът също вече е договорил личните си условия и ще получава по 2 милиона евро на сезон след данъците. 27-годишният Байъндър започна сезон 2025/26 като титуляр за Манчестър Юнайтед след раздялата с Андре Онана и записа шест двубоя, но скоро след пристигането на белгиеца Сене Ламенс се оказа на резервната скамейка.

В предходните два сезона, в които бе част от "червените дяволи", той също бе резерва, но на Андре Онана. Въпреки колебливите изяви на камерунеца, който в момента играе под наем в друг тим в Турция - Трабзонспор, Байъндър не успя да се утвърди на титулярната позиция и също като Онана допусна куп "леки" голове. За Манчестър Юнайтед Байъндър има изиграни 17 мача, в които е допуснал 31 гола и е направил три "сухи" мрежи за целия си престой в клуба. За неговите права "червените дяволи" платиха 5 милиона евро на Фенербахче през 2023 година.

Снимки: Gettyimages