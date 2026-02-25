Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Бешикташ
  3. От Ман Юнайтед са се разбрали за продажба на играч с шест мача през този сезон

От Ман Юнайтед са се разбрали за продажба на играч с шест мача през този сезон

  • 25 фев 2026 | 16:19
  • 1178
  • 0
От Ман Юнайтед са се разбрали за продажба на играч с шест мача през този сезон

Манчестър Юнайтед има принципна договорка с турския Бешикташ за продажбата на вратаря Алтай Байъндър, съобщава изданието "Фанатик". "Червените дяволи" са се споразумели с "орлите от Босфора" за трансферна сума от 5 милиона евро. Играчът също вече е договорил личните си условия и ще получава по 2 милиона евро на сезон след данъците. 27-годишният Байъндър започна сезон 2025/26 като титуляр за Манчестър Юнайтед след раздялата с Андре Онана и записа шест двубоя, но скоро след пристигането на белгиеца Сене Ламенс се оказа на резервната скамейка.

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора
Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

В предходните два сезона, в които бе част от "червените дяволи", той също бе резерва, но на Андре Онана. Въпреки колебливите изяви на камерунеца, който в момента играе под наем в друг тим в Турция - Трабзонспор, Байъндър не успя да се утвърди на титулярната позиция и също като Онана допусна куп "леки" голове. За Манчестър Юнайтед Байъндър има изиграни 17 мача, в които е допуснал 31 гола и е направил три "сухи" мрежи за целия си престой в клуба. За неговите права "червените дяволи" платиха 5 милиона евро на Фенербахче през 2023 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

  • 25 фев 2026 | 15:15
  • 522
  • 0
Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

  • 25 фев 2026 | 14:43
  • 679
  • 1
Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

  • 25 фев 2026 | 14:36
  • 722
  • 1
Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

  • 25 фев 2026 | 14:24
  • 3590
  • 14
Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

  • 25 фев 2026 | 13:47
  • 3613
  • 5
Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

  • 25 фев 2026 | 13:35
  • 1351
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 17:29
  • 4030
  • 9
Хьогмо и Бонман говорят в Будапеща - очаквайте на живо!

Хьогмо и Бонман говорят в Будапеща - очаквайте на живо!

  • 25 фев 2026 | 17:36
  • 101
  • 0
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 5413
  • 5
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 7953
  • 39
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 22456
  • 21
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 31342
  • 56