В Леверкузен искат Арсенал за съперник

Байер (Ленеркузен) се класира за осминафиналите на Шампионската лига след нулево равенство в реванша срещу Олимпиакос. “Аспирините” обаче бяха спечелили първия мач с 2:0. Следващият им съперник в турнира ще е Байерн (Мюнхен) или Арсенал.

“Ще бъде страхотно жребият да ни прати срещу Арсенал. Така, най-накрая ще можем да се сбогуваме с Кай Хавертц на нашия стадион шест години след напускането му. Наскоро говорих с Кай. Той също ще се радва да ни види. Той ни стискаше палци да продължим”, сподели спортният директор на Байер Симон Ролфес.

Наставникът на “аспирините” Каспер Хюлманд също иска да се изправи срещу лидера във Висшата лига: “Арсенал и Байерн са едни от най-добрите отбори в Европа, играят на подобно ниво. Ние искаме да играем срещу най-добрите. Четири мача срещу Байерн рамките на месец? С Арсенал бихме имали малко разнообразие”.

Ако Леверкузен изтегли Байерн, ще трябва да играе с баварците четири пъти за кратък период. Първите мачове от осминафиналите на Шампионската лига са на 10-11 март. Байер приема Байерн в среща от Бундеслигата на 14 март. Седмицата след това е реваншът от ШЛ, а на 21 април двата отбора се изправят един срещу друг в Купата на Германия.

