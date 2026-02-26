Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байер (Леверкузен)
  3. В Леверкузен искат Арсенал за съперник

В Леверкузен искат Арсенал за съперник

  • 26 фев 2026 | 10:32
  • 789
  • 0
В Леверкузен искат Арсенал за съперник

Байер (Ленеркузен) се класира за осминафиналите на Шампионската лига след нулево равенство в реванша срещу Олимпиакос. “Аспирините” обаче бяха спечелили първия мач с 2:0. Следващият им съперник в турнира ще е Байерн (Мюнхен) или Арсенал.

“Ще бъде страхотно жребият да ни прати срещу Арсенал. Така, най-накрая ще можем да се сбогуваме с Кай Хавертц на нашия стадион шест години след напускането му. Наскоро говорих с Кай. Той също ще се радва да ни види. Той ни стискаше палци да продължим”, сподели спортният директор на Байер Симон Ролфес.

Наставникът на “аспирините” Каспер Хюлманд също иска да се изправи срещу лидера във Висшата лига: “Арсенал и Байерн са едни от най-добрите отбори в Европа, играят на подобно ниво. Ние искаме да играем срещу най-добрите. Четири мача срещу Байерн рамките на месец? С Арсенал бихме имали малко разнообразие”.

Ако Леверкузен изтегли Байерн, ще трябва да играе с баварците четири пъти за кратък период. Първите мачове от осминафиналите на Шампионската лига са на 10-11 март. Байер приема Байерн в среща от Бундеслигата на 14 март. Седмицата след това е реваншът от ШЛ, а на 21 април двата отбора се изправят един срещу друг в Купата на Германия.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гласнер: Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите

Гласнер: Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите

  • 26 фев 2026 | 09:44
  • 788
  • 0
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 3335
  • 0
Кои отбори ще стигнат до 1/8-финалите в Лигата на конференциите?

Кои отбори ще стигнат до 1/8-финалите в Лигата на конференциите?

  • 26 фев 2026 | 07:00
  • 1952
  • 0
Привържениците на ПСЖ подкрепиха Хакими

Привържениците на ПСЖ подкрепиха Хакими

  • 26 фев 2026 | 06:38
  • 2197
  • 1
Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

  • 26 фев 2026 | 06:24
  • 6182
  • 3
Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

  • 26 фев 2026 | 05:31
  • 2111
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 7561
  • 46
Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

  • 26 фев 2026 | 11:30
  • 3806
  • 13
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 14905
  • 11
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 16094
  • 4
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 5102
  • 7
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 22930
  • 12