Онана иска да се бори за мястото си на “Олд Трафорд”

Андре Онана иска да се докаже в Манчестър Юнайтед. През лятото той ще се завърне на “Олд Трафорд” след един сезон под наем в Трабзонспор. “Червените дяволи” ще се опитат да го продадат, но той иска да се бори за мястото си в клуба. Според “Гардиън” вратарят вярва, че ще получи шанс да го направи.
Онана пристигна в Ман Юнайтед от Интер през юли 2023 г. за 50 милиона евро. Тогава той подписа 5-годишен договор. След поредица от грешки стражът загуби доверието и миналото лято клубът привлече Сене Ламенс, който се представя на ниво в дебютния си сезон в Англия.